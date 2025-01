شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي ويلي رايدمان.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.