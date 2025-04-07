كيف تنسقين إطلالتك في المالديف؟ إليك أفكارا من إطلالات الفنانات!

ميرنا وليد - بيروت - إذا كانت المالديف من وجهاتك المقبلة، فأنتِ على موعد مع تجربة لا تُنسى وسط مشاهد بحرية ساحرة، إلا أن التجربة لا تكتمل من دون تنسيقات الأزياء المناسبة التي تعبر عنك وتنسجم مع أجواء المكان.

ولأن الفنانات هنّ دائماً مصدر إلهام في عالم الموضة، لذلك جمعنا أبرز إطلالاتهن الصيفية والرياضية المريحة في زيارتهن لهذه الجنة الاستوائية.



الإطلالة الرياضية

اعتمدت الممثلة المصرية ياسمين صبري، في زيارتها للمالديف، إطلالة رياضية سوداء بالكامل، إذ ظهرت بملابس تمرين أنيقة ومريحة أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق على الشاطئ.

ومن إحدى إطلالات الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في المالديف، ظهرت بملابس رياضية سوداء أيضا من توب وبنطلون.

الفساتين الصيفية

تعتبر الفساتين الصيفية الواسعة والمريحة من الإطلالات التقليدية على هذه الجزر والتي يعتمدها أغلب الزائرين. وبالنسبة للمشاهير، اتجهت بعض الفنانات والممثلات مثل منة عرفة، نسرين طافش، يومي، وسلمى أبو ضيف، نادين نسيب نجيم، شيري عادل وغيرهن، نحو الإطلالات الصيفية الأنثوية الناعمة، وكانت الفساتين الواسعة والخفيفة خيارهن الأول، بتدرجات لونية فاتحة تتناسق مع ألوان البحر والرمال والسماء في المالديف، من الأبيض، الزهري، البيج، والألوان الباستيلية. بعض الفساتين جاءت طويلة تُلامس الكاحل، وأخرى قصيرة تناسب النزهات النهارية على الشاطئ.

الجمبسوت والإطلالات المرنة:

فضلت بعض الفنانات اعتماد الإطلالت المرنة والمريحة في جزر المالديف، لذلك لجأن إلى تنسيقات أكثر بساطة وعملية، كاختيار جامبسوت قطني مريح، أو توب خفيف مع سروال صيفي واسع. وتعتبر هذه الإطلالات مثالية للمشي على الرمال والرحلات البحرية أو حتى جلسات العشاء البسيطة قرب البحر، وتوفر الراحة في الأجواء الحارة. ومن بين الفنانات اللواتي اخترن هذه الإطلالة: ماريتا الحلاني، نسرين طافش، وغيرهما.

كيف تنسّقين إطلالتك للمالديف؟

هناك نصائح يوصي بها أغلب مدونات الموضة لتصاميم الملابس والأكسسوارات الضرورية والأساسية في أي مشوار على البحر أو الشاطئ.

بالنسبة للملابس، فسواء كنت تستوحي من الفنانات أو تفضلين ستايلك الخاص، فمن الممكن أن يكون الفستان قصير، طويل، واسع كثيراً أو نسبياً، لكن من الضروري الانتباه لنوع القماش والألوان، مع اعتماد الاكسسوارات الملائمة.