شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال "لام شمسية" على نجاح المسلسل فى ندوة فنية بالإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حل أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، ضيوفًا على نادي سبورتنج في محافظة الإسكندرية، في ندوة خاصة، لتكريمهم عن نجاح المسلسل الذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وحضر الندوة، كل من الفنان أحمد السعدني والفنان محمد شاهين والفنانة يارا جبران والمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم والسيناريست راجية حسن والطفل علي البيلي.

كانت وزارة التضامن نظمت حفلا لتكريم ابطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للإعلام والاتصال الاستراتيجى، وفريق عمل مسلسل لام شمسية، والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو راية ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي دكتور نبيل القط والطفل علي.



أبطال مسلسل لام شمسية بالإسكندرية



أبطال مسلسل لام شمسية في الإسكندرية