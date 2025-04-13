شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة والأولمبية يوجهان الشكر للجنة الدولية بشأن تعديلات القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري.

جاء ذلك في ضوء الخطاب الذى تسلمته وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية والمتضمن الإشارة إلى ما تم عرضه من خلال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن بدء وضع التصورات الخاصة باقتراح تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وفي هذا الإطار قامت كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بتوجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية، وخاصة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تحري كافة الخطوات التشريعية المتبعة في هذا الشأن، والتي بدأت بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للقيام بوضع مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة وفق الأسس والمواثيق والمعايير الدولية والأولمبية، وكذلك القوانين المحلية، وهى الخطوات التي تتواءم معها بالتوازى دراسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.