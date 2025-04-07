مصطفى الآغا يودع صدى الملاعب بعد 19 عاما

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الإعلامي مصطفى الأغا، عن انتهاء رحلته‭ ‬مع‭ ‬برنامج "صدى الملاعب"، ‬‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تقديمه‭ ‬قبل‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬قناة MBC1.



‬وخلال الحلقة الأخيرة، استعرض مصطفى الآغا مجموعة كبيرة من ، أجمل الذكريات التي مرت على البرنامج خلال رحلة استمرت إلى ما يقارب الـ19 عاما.

كما ودع الآغا جمهوره خلال الحلقة الأخيرة قائلا: "القلم‭ ‬في‭ ‬يدي‭ ‬وآن‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يستريح،‭ ‬هي‭ ‬الحلقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬صدى‭ ‬الملاعب،‭ ‬صداكم،‭ ‬صدى‭ ‬الناس‭ ‬والأسرة،‭ ‬اليوم‭ ‬سأقول‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬اربطوا‭ ‬الأحزمة‭ ‬وسنسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬رافقني‭ ‬شخصيا‭ ‬ثلث‭ ‬عمري،‭ ‬والبرنامج‭ ‬صمد‭ ‬ثابتا‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬ديدنه‭ ‬الحيادية‭ ‬والمهنية‭ ‬والتقارير‭ ‬المختلفة‭ ‬والضيوف‭ ‬المميزون، نودع "صدى" اليوم وكأننا‭ ‬نودع‭ ‬ابنا‭ ‬أو‭ ‬أخا‭ ‬أو‭ ‬صديقا‭ ‬رافقنا‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات،‭ ‬نودع "‬صدى"‬‭ ‬ولكن‭ ‬نترك‭ ‬إرثا‭ ‬وأثرا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬لأجيال اليوم" وأضاف: "في لحظات الوداع لا كلمات تعبر عن المشاعر بل هي النظرات، ولغة الجسد وليست العبارات في لحظات الوداع تمر على الذكريات على ما يسكن فينا في جميل اللحظات، في لحظات الوداع تفيض العواطف وتنهمر العبارات ويتوقف الزمن للحظات، وبدل الكلمات نلوح بالأيدي على أمل اللقاء يوما، لأن هو الذي جمعنا ويجمعنا ربما صدفة أو في زمن قادم مهما طال فهو أت".