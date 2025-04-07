هل تعود دنيا بطمة لطليقها محمد الترك بعد خروجها من السجن؟

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة على جدل عودتها للمنتج البحريني وطليقها محمد الترك.



وببث مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قالت دنيا بطمة نافية الأمر جملة وتفصيلاً: "الله يحفظني، والله ينجّيني لأطرق على الخشب"، في إشارة الى أن تلك الفترة انتهت ولا عودة إليها.

وأحيت دنيا بطمة حفلا استثنائياً لها التقت به الجمهور الذي اشتاق اليها بعد غياب وذلك على مسرح محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. وقدمت دنيا باقة من اجمل الاغنيات بصوتها الذي صدح في الصالة التي امتلأت بالمحبين قبل ان يتحول الحفل في نهايته إلى مناسبة عائلية حميمة اذ احتفلت مع ابنتيها بعيد ميلادها اما الجمهور. وأطفأت الفنانة المغربية الشموع على قالب الحلوى وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: “بتمنى كون دايماً عند حسن ظنكم، وبتمنى تكونوا دايماً الداعم الرسمي لـ دنيا بطمة، شكراً جزيلاً.”.