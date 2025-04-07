هالة هادي "وأخيراً"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة هالة هادي أغنيتها الجديدة "وأخيراً"، من كلمات وألحان علاء راشد، توزيع موسيقي عمر وليد، ميكس وماستر أحمد منير، ونشرت هالة هادي فيديو ليركس للأغنية من إعداد ساندي سامي، على حسابها الخاص على يوتيوب.
وعلقت هالة هادي على إطلاقها أغنيتها الجديدة، وكتبت: "وأخيراً" هي رسالة فرح وتحرر من علاقة سامة، واحتفال بالبدء من جديد. لمن خرجوا من وجع العلاقة وأخذوا قرار الراحة النفسية..، هذه الأغنية لكم".
وكانت هالة هادي عايدت محبيها بعيد الفطر، متمنية الخير والسعادة والسلام لكل العالم.
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