وجيه صقر: "لم أستطع متابعة أي عمل في رمضان" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل اللبناني وجيه صقر العديد من الأعمال التمثيلية نذكر منها: "ديو الغرام، فرصة عيد، ذات ليلة، تشيللو، حبيبي اللدود، الهيبة، دولار، الخائن"، وغيرها من الأعمال التي تميّز بها وحقق شهرة من خلالها.



موقع "الفن" أجرى مؤخرا لقاء مع الممثل وجيه صقر في السحور الذي أقامته قناة أرابيكا مؤخرا، وقد تحدثنا معه عن المناسبة حينها، ماذا تابع من مسلسلات في شهر رمضان المبارك؟ لماذا لم يتواجد وجيه صقر في السباق الرمضاني؟.

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