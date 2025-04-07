شكرا لقرائتكم خبر عن مع إغلاق البورصة العالمية.. تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تطورات سعر الذهب اليوم بالسوق المصري حالة من التذبذب على خلفية تغير في سعر الدولار، ننشر أحدث الأسعار المسجلة في الصاغة الآن لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، مع الإغلاق العالمي لبورصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5011 جنيها

- عيار 21 يسجل 4385 جنيها

- عيار 18 يسجل 3758 جنيها

- الجنيه الذهب 35080 جنيها

شهد سعر الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا بالرغم من تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع قبل أن يبدأ في التراجع بسبب عمليات البيع الكبير في أسواق الأسهم.