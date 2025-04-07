شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى 3 مليارديرات في العالم يتكبدون خسائر فادحة بسبب رسوم ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق في هزة عنيفة لأسواق المال العالمية، أدت إلى تراجع حاد في ثروات كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا في العالم. وبحسب شبكة سي إن بي سي، تكبّد كل من إيلون ماسك، جيف بيزوس، ومارك زوكربيرج خسائر فادحة بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال يومين فقط. قرارات جمركية صادمة تشعل الأسواق أعلن ترامب فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، إلى جانب رسوم “مخصصة” تصل إلى 50% على دول ومناطق محددة، أبرزها الصين، تايوان، والهند. ودخلت هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 5 أبريل، ما أشعل موجة بيع في الأسواق المالية. انهيار المؤشرات الأمريكية خلال 48 ساعة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك المركب بأكثر من 5% يوم الجمعة، بعد انخفاض مماثل يوم الخميس، مسجلين بذلك أكبر خسارة يومية منذ سنوات. هذا الانهيار دفع مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى تسجيل أكبر تراجع في يومين بتاريخ المؤشر. خسائر بالمليارات تطال أغنى 3 رجال في العالم وفقًا لمؤشر بلومبرغ خسر إيلون ماسك 30.9 مليار دولار، فيما تراجعت ثروة مارك زوكربيرج بنحو 27.34 مليار دولار، وبلغ معدل هبوط ثروة جيف بيزوس: 23.49 مليار دولار.

ويُعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تراجع أسعار أسهم شركاتهم، تسلا، ميتا، وأمازون، المتأثرة مباشرة بارتفاع تكاليف الإنتاج واعتمادها على الرقائق الإلكترونية والتصنيع الخارجي من دول آسيا.

اقرأ أيضاً: مليارديرات العالم يخسرون 108 مليار دولار في ساعات بسبب «ديب سييك» الصين والهند تحت نيران الرسوم الأمريكية شمل قرار ترامب فرض رسوم بنسبة 54% على السلع الصينية، و32% على تايوان، و26% على الهند، مما أثر على قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، والذي يعتمد على مكونات مستوردة من هذه البلدان، ويتركز فيه أغنى أثرياء العالم. انكماش الاقتصاد الأمريكي قد يضرب عمالقة الإعلانات أشار المحلل الاقتصادي جيم كرامر إلى أن "تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي سيؤثر سلبًا على إيرادات الإعلانات لكل من أمازون وميتا"، ما يفسر بعضًا من الخسائر الحادة التي لحقت بزوكربيرج وبيزوس. تسلا تعاني.. وماسك في عين العاصفة يتكبد إيلون ماسك الخسائر الأكبر هذا العام، رغم شراكته الوثيقة مع ترامب كمستشار لإدارة كفاءة الحكومة. فقد أعلنت شركة تسلا عن بيع 336,681 مركبة فقط في الربع الأول من 2025، بانخفاض 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ 2022.

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وبلغ إجمالي خسائر ماسك منذ بداية العام نحو 130 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ، رغم أن صافي ثروته لا يزال عند 302 مليار دولار، متفوقًا على بيزوس (193 مليار دولار) وزوكربيرج (179 مليار دولار). مليارديرات رابحون من رسوم ترامب لكن ورغم الانهيار، لم يخسر جميع المليارديرات أموالهم. فقد حقق دان جيلبرت، المؤسس المشارك لشركة "روكيت مورتجيج"، مكاسب بقيمة 1.91 مليار دولار يوم الجمعة فقط، لترتفع ثروته إلى 32.4 مليار دولار.

أما رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، فقد ربح 2.9 مليار دولار يوم الخميس، قبل أن يخسر 5.48 مليار دولار يوم الجمعة، لتبقى ثروته في حدود 80 مليار دولار.