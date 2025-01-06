متحدث "الأرصاد": مُطرنا ولله الحمد على أغلب المناطق المتأثرة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكَّدَ المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ أن جدة والمناطق المجاورة تشهد حالياً هطولات مطرية متفاوتة الشدة، حيث رصدت صور الرادار الجوي تكثُّف السحب الرعديّة المُحمَّلة بالأمطار فوق المحافظة.

وكان "القحطاني"؛ قد قال أمس، إن جولة الأمطار التي بدأت ليلة الأحد وتستمر حتى الأربعاء استهلت تأثيرها على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً إلى القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، ومنطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وسواحلهما.

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