شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: الحالة المطرية على جدة تقترب من نهايتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في “الأرصاد” عقيل العقيل عن المناطق المتوقع هطول أمطار غزيرة فيها اليوم وغداً.

وقال العقيل خلال حديثه لقناة الإخبارية: “لا تزال الفرص مواتية لهطول الأمطار، ولكن ليست على السواحل مثل مدينة جدة، ولا حتى المدينة المنورة ومنطقة الحرم النبوي الشريف”.

وأكد العقيل أن الإنذارات الصادرة لجدة والمدينة تتعلق بنشاط الرياح السطحية التي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. هذه الرياح الشمالية الغربية تساعد في انخفاض درجات الحرارة واستقرار الحالة الجوية بشكل ملحوظ.

وتابع: تبقى مكة المكرمة، وتحديداً المرتفعات الشرقية في محافظة الطائف، وكلما اتجهنا شرقاً نحو المحافظات الغربية من منطقة الرياض متوقع هطول أمطار.

وأضاف العقيل أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل ومنطقة القصيم الليلة وغداً، كما تبقى الفرصة مواتية لهطول أمطار على بعض مدن ومحافظات الرياض مثل عفيف، والمناطق الشمالية في شقراء والرس وبريدة، وحفر الباطن والقيصومة. وكلما اتجهنا للشرق، ستشهد هذه المناطق أمطاراً خلال هذه الليلة ويوم غد.