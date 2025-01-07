تكنولوجيا: Lenovo تكشف عن جهاز ThinkBook Plus Gen 6 Rollableبشاشة مرنة قابلة للتمدد#CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Lenovo في معرض CES 2025 عن جهاز ThinkBook Plus Gen 6 Rollable، وهو نموذج حقيقي لجهاز حاسب محمول بشاشة قابلة للف.

يُشبه الجهاز الجديد إلى حد كبير النموذج الأولي الذي عرضته Lenovo سابقًا. يتميز بشاشة OLED مرنة بحجم 14 بوصة، يمكن توسيعها لتصبح 16.7 بوصة بضغطة زر، ما يُضيف حوالي 50% من مساحة الشاشة دون الحاجة إلى أي ملحقات إضافية. كما يُمكن التحكم في حجم الشاشة بالإيماءات، لكن استخدام الزر المُخصص أسرع وأكثر عملية. تتميز الشاشة بسطوع جيد يصل إلى 400 شمعة، مع ألوان غنية ونابضة بالحياة بفضل تقنية OLED.

إلى جانب هذه الخاصية الفريدة، أضافت Lenovo مجموعة من ميزات تعدد المهام المُخصصة، تسمح بإضافة أدوات للشاشة الموسعة أو استخدامها كحافظة مرئية لعرض المستندات المُستخدمة بكثرة. عند مُشاركة الشاشة خلال مكالمات الفيديو، يُمكن استخدام المساحة الإضافية كشاشة افتراضية.

من أبرز ما يُميز ThinkBook Plus Gen 6 Rollable هو حجمه ووزنه المُتقاربين من أجهزة الحسوب المحمولة التقليدية ذات الحجم المُماثل. يبلغ وزنه حوالي 3.6 أرطال وسُمكه ثلاثة أرباع البوصة. يُقدم الجهاز أداءً قويًا بفضل معالج Intel Core Ultra 7، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين SSD تصل إلى 1 تيرابايت. على الرغم من أن منافذ التوصيل محدودة، إلا أنه يتضمن منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ صوت 3.5 ملم، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل Wi-Fi 7 وكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل.

من المُتوقع أن يبدأ سعر ThinkBook Plus Gen 6 من 3500 دولار عند طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا الربيع. هذا يعني أن المستخدم يدفع مبلغًا كبيرًا ليحصل على أحدث التقنيات في عالم الكمبيوتر المحمول. لذلك، يُعتبر كل من Yoga Book 9i و Zenbook Duo من ASUS خيارات أفضل لمعظم المُستخدمين، حيث تُقدم مساحة شاشة إضافية مُشابهة بسعر أقل بكثير. لكن إذا تمكنت Lenovo من خفض السعر قليلًا، فقد يفتح ذلك الطريق لنوع جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المُتحولة بشاشات صغيرة ذات إمكانيات كبيرة.

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