الحشيمي: سأصوت لقائد الجيش لحاجة لبنان إلى توافق وطني ودعم عربي وخارجي

أشار النائب بلال الحشيمي في بيان، الى انه "ترشحت وأصبحت نائبا بثقة اللبنانيين عن الأمة اللبنانية، وكان همّي الأساس ولا يزال، السعي الحثيث مع كل المخلصين من أجل إنقاذ لبنان ونهوضه، وخصوصا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه".

ولفت الى انه "ومنذ البداية، كنت أؤمن بضرورة النقاش الحر وتعدد الآراء بشأن السبل الأفضل لتحقيق عملية الإنقاذ الوطني التي ينشدها اللبنانيون، وهو ما قادني إلى التعبير عن تحفظاتي الشخصية تجاه بعض الخيارات المطروحة. ومع ذلك، وإيمانا مني بأن مصلحة لبنان الوطن تتطلب منا جميعا تجاوز الحسابات الشخصية والتمسك بما تمليه المصلحة العامة، وجدت نفسي أمام قرار وطني كبير، يستدعي مني الوقوف إلى جانب دعم التوافق العربي والدولي الذي يتبلور اليوم لدعم لبنان وإنقاذه من الأزمات الكبرى التي تحيق به".

وأكد الحشيمي تقديره لـ"الدور الجوهري الذي تلعبه السعودية واللجنة الخماسية، إضافة إلى كل أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم، الذين يجهدون وبلا كلل من أجل إعادة لبنان إلى مسار التعافي والنهوض. وعليه، وبعد تفكير عميق واستشعارا مني بالمسؤولية الوطنية الكبرى، قررت أن أمنح صوتي غدا لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وذلك بدافع من إيماني الراسخ بأن لبنان بحاجة اليوم إلى توافق وطني ودعم عربي وخارجي لاستعادة استقراره ونهوضه، وأيضا للحفاظ على سيادته واستقلاله وحرياته، وصون عروبته، وعلى نظامه الديمقراطي البرلماني، وحكم الحق والقانون فيه".

وشدد على ان "هذا القرار هو تعبير عن التزامي بمصلحة لبنان العليا واحترام الدستور، والعمل على حسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، والتمسك بقرارات الشرعيتين العربية والدولية، وفي مقدمها القرار الدولي 1701 وورقة الإعلان عن الترتيبات الأمنية التي تم التوافق عليهما وبجميع مندرجاتهما".