شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة يقبل يد طفلين من ذوي الهمم في لمسة أبوية جميلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة، سلمان بن سلطان، مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، هيثم عثمان، برفقة عدد من مسؤولي الجمعية.

وخلال هذا اللقاء، حرص الأمير سلمان على الجلوس مع الطفلين عبدالله السهلي ونور الحسين، المستفيدين من خدمات المركز، وتحدث معهما وقبّل أيديهما والتقط صورًا تذكارية معهما.

وأكد سمو الأمير سلمان على أهمية التطوير المستمر للبرامج والمبادرات التي تساهم في خدمة هذه الفئة الغالية.

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