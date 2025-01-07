ضبط مواطن ومقيمين لاستغلالهم الرواسب في حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2025, 2:08 مساءً

ضبطت القواتُ الخاصة للأمن مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل. وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أنّه تمّ ضبط معدتين تُستخدَمان في تكسير ونقل الصخور، حاثَّةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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