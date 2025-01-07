شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

مواجهات عنيفة

الدمام - شريف احمد - أصيب خمسة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خلال اقتحام مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية ، بإصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.كما أصيب شاب برصاص الاحتلال بعد مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.وفي قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والشرقية من مخيم النصيرات، مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.