اخبار الخليج

إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب خمسة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خلال اقتحام مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية ، بإصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.
فلسطيني خلال مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

مواجهات عنيفة

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال بعد مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.
الدمار يخيم على قطاع غزة جراء العدوان المستمر- أ ف ب

وفي قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والشرقية من مخيم النصيرات، مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا