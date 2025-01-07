شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف بالتخييم في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تكسير ونقل الصخوروحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.