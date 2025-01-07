انت الان تتابع "الشثري" يحذّر من لبس الأساور للرجال ويصفها بزينة النساء ويدعو للتقيد بالزينة المألوفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ إلى اجتناب لبس الأساور من قبل الرجال، محذِّرًا من تقليد ما يُعدُّ من زينة النساء، ومشددًا على أهمية الابتعاد عن المشتبهات في اللباس والزينة.

وجاء تصريح الشيخ "الشثري" في رده على سؤال حول حكم لبس بعض الرجال، خصوصًا الشباب، لأساور يشبّهونها بالساعات ويقولون إنها ليست للنساء، وإنما هي للزينة فقط.

وقال الشيخ "الشثري": إننا لا أعرف أن هناك أساور يُعرف بها الرجال ويختصون بلبسها. الأساور من لباس النساء، خصوصًا إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة أو ما شابهها من الحلي؛ ولذا فإن الوصية للجميع هي اجتناب هذه الأساور.

وأضاف الشيخ "الشثري": أنّ الأصل في الزينة للرجال أن تكون بعيدة عن أي مظهر من مظاهر التشبه بالنساء، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"، وقوله ﷺ: إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".