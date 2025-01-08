التفاصيل الكاملة للدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل انطلاقها

المكرّمون

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إهداء

لجان التحكيم

الأفلام المنافسة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 05:49 مساءً - تنطلق فعاليات الدورة الـ 14 من، مساء غدٍ الخميس، تحت شعار: "السينما الأفريقية قمر 14"؛ حيث سيمتد إلى يوم 14 يناير الجاري. ويترأسه شرفياً الفنان محمود حميدة. فيما ستحمل الدورة المرتقبة اسم الفنان الراحل نور الشريف.تشهد الدورة الجديدة تكريم 5 من نجوم وصُنّاع السينما في أفريقيا، وهم: الفنان التونسي أحمد الحفيان، المخرج موسي أبسا من السنغال، الممثلة والمخرجة أكوسوا بوسيا من غانا؛ فضلاً عن المخرج مجدي أحمد علي، والفنان خالد النبوي، الذي سيُعرض له 4 أفلام على مدار فعاليات الدورة المُرتقبة بمناسبة تكريمه، وهي: "المواطن"، "المهاجر"، "الديلر"، و"يوم وليلة".كما سيُجرى إهداء الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى روح 5 من صُنّاع السينما، وذلك تقديراً لدَورهم الهام والمؤثر في صناعة السينما الأفريقية، وهم: المؤلف عاطف بشاى، المخرج المغربى الطيب الصديقي، المخرج الموريتاني ميدو هوندو، المخرجة السنغالية صافي فاي، والناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي.وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، كلاً من: السيناريست تامر حبيب، المخرج موسى سنا أبسا من السنغال، المخرج السوداني إبراهيم شداد، المخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا.أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة؛ فتتكوّن من: السيناريست أحمد مراد، الناقد المغربي عبدالكريم أوكريم، الناقد نجيب سانيا من السنغال، أندريا فوجس من جنوب أفريقيا، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبوالعلا.أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا؛ فتضم كلاً من: المنتج جابي خوري، المخرج أمير رمسيس، مديرة مهرجان نياف ماهن بونيتي. فيما تتكون لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، من: محمد شفيق، ومنى الصبان، وهشام جمال.تشهد الدورة الـ 14 منعرض 60 فيلماً من 35 دولة، وذلك في مسابقات المهرجان المختلفة، منها 23 فيلماً مصرياً؛ حيث ينافس فيلم "لأول مرة"، إخراج جون إكرام، وبطولة تارا عماد، وعمر الشناوي، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة. وكذلك فيلم "الهوى سلطان"، بطولة منة شلبي وأحمد داود. وإخراج هبة يسري.كما ينافس فيلم "حاضر"، إخراج هشام عبدالخالق، في مسابقة الأفلام القصيرة. وفي القسم الرسمي خارج المسابقة، سيُعرض فيلم "عبدالله"، إخراج أحمد غمري، فيلم "كاتساروس"، إخراج محمد الحديدي، وفيلم "التشويش الكامل للحواس السينمائية"، إخراج أحمد حسي، و"ميتانويا"، إخراج سارة إلياس.وفي مسابقة "أفلام الطلبة"، سيُعرض فيلم "اسمي دهب"، إخراج أحمد يعقوب، "نبت الأرض"، إخراج محمد حامد سلامة، "فخ العصافير"، إخراج أحمد خليل، "بيلعب في عبي"، إخراج أنطونيوس باسيلي، "سر فيكتوريا"، إخراج بسمة فرح نانسي، "بداية الطريق"، للمخرج يوحنا أشرف، "بلانبييز"، للمخرج نور خالد، "حالم حائر ويموت"، للمخرج حسام وليد، و"عيشة أهلك"، للمخرج أحمد حامد، "قمر المدينة"، للمخرجة ريم حجاب، و"حلاق الفلكي"، لعمرو مصطفى وسارة حجازي.

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