بعد إعلان تكريم أبطاله: معلومات لا تعرفينها عن مسلسل أم كلثوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 05:49 مساءً - على الرغم من مرور 25 عاماً تقريباً على العرض الأول لمسلسل "أم كلثوم"، لكنه عاد ليتصدّر ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عن إقامة حفل تكريم لأسرة مسلسل "أم كلثوم".

تكريم صنّاع أم كلثوم

قال الكاتب أحمد المسلماني إن تكريم أسرةسيكون بمناسبة مرور 25 عاماً على عرضه على شاشة التليفزيون المصري والعديد من الشاشات العربية. ويتواكب ذلك مع الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي السيدة، ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق السيدة

تحضيرات صابرين للعمل

بطلة العمل الفنانة صابرين كشفت في العديد من اللقاءات، أنهو الدَور الأهم في مشوارها الفني، وأكّدت أنها للقيام بهذا الدور، غابت لمدة عامين تقريباً من أجل التحضيرات والتصوير. مشيرة إلى أنها اعتذرت عن تواجُدها في موسم جديد من مسلسل هوانم جاردن سيتي؛ حتى يَخرج هذا الدَور بأفضل شكل ممكن؛ خاصةً وأنها اعتبرت تجسيد شخصيةواجباً وطنياً.

وروت صابرين بداية ترشيحها للدَور عندما زارتها المخرجة إنعام محمد علي في لوكيشن تصوير هوانم جاردن سيتي، وقالت لها إنها من المحتمل أن يتم ترشيحها لهذا الدَور، وطالبتها بالتكتُّم على هذا الخبر. وأكدت صابرين أنه كان مرشحاً لهذا العمل عددٌ كبير من كبار نجمات مصر، أبرزهن إلهام شاهين ونبيلة عبيد.

عندما تم الاستقرار على صابرين، طلبت من مخرجة العمل أن تعطيها فرصة كاملة لقراءة النص ومراجعة الكتب التي كتبت عنها، ومشاهدة حفلات لها حتى تدخل العمل وهي مقتنعة بتقديم شخصية أم كلثوم النجمة على المسرح، والكشف عن جانب إنساني لا يعرفه الكثير عنها.

صنّاع مسلسل أم كلثوم

يعتبره الكثير من النقاد المسلسل الأشهر في تاريخ مسلسلات السير الذاتية في العالم العربي، وكان التليفزيون المصري قد أنتج هذا العمل عام 1999، وقد قامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين، وشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين، من بينهم: أحمد راتب، حسن حسني، رشوان توفيق، عبدالعزيز مخيون، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، عزت أبوعوف، سميرة عبدالعزيز، ميرنا وليد، رياض الخولي، سعيد عبدالغني، أشرف زكي، منال سلامة، محسنة توفيق، توفيق عبدالحميد، محمد أبوداود، خالد صالح، نادية رشاد، أحمد صيام، كمال أبورية، أحمد شاكر عبداللطيف، عزة بلبع، وصفاء الطوخي.

يمكنكِ متابعة رمضان 2025: صابرين زوجة مراد مكرم في مسلسل خانة فاضية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».