شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح كيفية تكوين الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح دكتور عبدالله ‌المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية و أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عوامل تشكل الضباب.

وقال السمند في تغريدة له عبر حسابه بمنصة إكس: “يتشكل الضباب نتيجة العوامل التالية: ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، خاصة بعد هطول الأمطار، مما يزيد من كمية بخار الماء في الهواء، وهدوء الرياح، حيث يساعد السكون الهوائي على استقرار الطبقات الهوائية القريبة من سطح الأرض، مما يعزز عملية التكثف”.

وأضاف: “أيضا خلو السماء من السحب ليلاً، مما يسمح بفقدان الحرارة من سطح الأرض بسرعة عبر عملية الإشعاع الأرضي، هذا التبريد السريع يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء القريب من السطح إلى مستوى نقطة الندى، فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مكونًا ضبابًا مرئيًا”.