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المسند يوضح كيفية تكوين الضباب

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الرياض - علي القحطاني - أوضح دكتور عبدالله ‌المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ و أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عوامل تشكل الضباب.

وقال السمند في تغريدة له عبر حسابه بمنصة إكس: “يتشكل الضباب نتيجة العوامل التالية: ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، خاصة بعد هطول الأمطار، مما يزيد من كمية بخار الماء في الهواء، وهدوء الرياح، حيث يساعد السكون الهوائي على استقرار الطبقات الهوائية القريبة من سطح الأرض، مما يعزز عملية التكثف”.

وأضاف: “أيضا خلو السماء من السحب ليلاً، مما يسمح بفقدان الحرارة من سطح الأرض بسرعة عبر عملية الإشعاع الأرضي، هذا التبريد السريع يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء القريب من السطح إلى مستوى نقطة الندى، فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مكونًا ضبابًا مرئيًا”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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