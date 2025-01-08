5 أفلام تواجه مصيراً مجهولاً: منها "ولاد المحظوظة" لـ هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 05:49 مساءً - تشهد السينما المصرية نشاطاً كبيراً في الآونة الأخيرة، في ظل الحراك الذي يشهده شباك التذاكر، الأمر الذي يُحمّس النجوم وكذلك المُنتجين للتواجُد في المشهد، وضخ أفلام جديدة.

وخلال الشهور الماضية، كان هناك عددٌ من الأفلام التي جرى الانتهاء من تصويرها بشكلٍ كامل، إلا أنه تقرر تأجيلها لفترات طويلة، الأمر الذي يُثير حالة من الجدل حول موعد إطلاقها، لاسيّما وأنها جاهزة للعرض، منها: فيلم "ولاد المحظوظة" بطولة الفنانة هيفاء وهبي، والذي انتهت منه قبل 6 شهور تقريباً، وكان مُقرراً عرضه في موسم أفلام الصيف الماضي، قبل أنّ يؤجّل لموسم أفلام رأس السنة، ليتم تأجيله مرة ثالثة لموعد لم يُحدد بعد.

أزمة جديدة لـ هيفاء وهبي

قد يعود قرار تأجيل الفيلم الذي كان يحمل في البداية اسم "جوري"، إلى الأزمات التي واجهته مؤخراً، كان آخرها تقديم شكوى ضدها في نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، من قِبل مدير أعمالها السابق خالد التهامي، ومن المُقرر البت في تلك الشكوى والتحقيق معها خلال الفترة المقبلة من قِبل الشؤون القانونية.

وتجسّد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف. والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي. ومن تأليف هيثم سعيد. وإخراج مرقس عادل.

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أزمات رقابية وراء تأجيل "أصل الحكاية"

ورغم انتهاء تصويرتأليف وإخراج محمد أمين، قَبل عامٍ ونصف العام، لم يخرج هذا المشروع إلى النور، بسبب أزمات رقابية، والجرأة التي يتناولها موضوعه؛ إذ جرى تصنيفه من قِبل الرقابة للكبار فقط، إلا أنه لازال حبيس الأدراج حتى الآن.

وكانت الشركة المنتجة تنوي طرحه في صالات السينما نهاية عام 2023، إلا أنّ محاولات عرضه باءت بالفشل، ولم يُحدد بعدُ موعد طرحه جماهيرياً. والعمل بطولة: شيرى عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود. ومن تأليف وإخراج محمد أمين. وتدور الأحداث في إطار درامي، حول "ملَك" التي تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش وسط عائلة يمتلك كلُّ فرد فيها قصة وطباعاً مختلفة عن الآخر.

"الجواهرجي" لـ محمد هنيدي ومنى زكي

قرابة أربعة الأعوام، هي عمر مشروعالذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي، بعد فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية". ورغم حماس قطاع كبير من الجمهور، إلا أنه واجه أزمات إنتاجية كثيرة على مدار فترة تحضيره وتصويره، حالت دون عرضه للجمهور طوال تلك الفترة، لاسيّما وأنه لم يجرِ الانتهاء من تصويره حتى الآن؛ حيث يتبقى يومٌ واحدٌ تقريباً.

وفي ظل مساعي صُنّاع العمل للانتهاء من الفيلم، ووضعه أكثر من مرة لاستئناف التصوير، إلا أنّ العمل لم ينتهِ بعدُ. كما أنّ الفنان أحمد حلاوة قد رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده. إلا أن المخرج إسلام خيري أكّد أنه سيبحث عن حل فني للخروج من تلك الأزمة.

فيلمان لـ أحمد حاتم

يُشارك الفنانفي تلك القائمة بفيلمين دفعة واحدة، الأول هوالذي واجه مشاكل رقابية طوال الآونة الأخيرة، تسببت في تأجيله لأجلٍ غير مسمى، رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة، وموافقة الرقابة على السيناريو، وكان من المُقرر طرحه للجمهور في أغسطس الماضي.

ويُشارك في بطولة الفيلم كلّ من: شيرين رضا، محمود حميدة، نجلاء بدر، صابرين، حسين فهمي، وتارا عماد. والعمل من تأليف إبراهيم عيسى. وإخراج محمد العدل. ويتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر في الأفراد والمجتمع.

الفيلم الثاني هو "المنبر" الذي جرى الانتهاء منه منذ فترة طويلة أيضاً، وكان مُقرراً مشاركته في أحد المهرجانات السينمائية، إلا أنه لم يخرج إلى النور حتى الآن، ولم يُحدد موعد طرحه.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد حاتم كلٌّ من: عمر السعيد، أيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، مجدي كامل، وظهور زينة كضيفة شرف. وهو من تأليف فداء الشندويلي. وإخراج أحمد عبدالعال.

ويتم تناوُل العمل في إطار تاريخي لقصص عدد من مشايخ الأزهر، الذين اعتلوا منبره، ويُجسّد الفنان أحمد حاتم خلال الأحداث، دَور باحث أزهري، أما ميدو عادل فيجسّد شخصية دكتور بجامعة الأزهر. وعمر السعيد، يظهر بدَور مصري أمريكي ويعمل مراسلاً لإحدى الوكالات الأجنبية. فيما يُقدَّم الفيلم تحت إشراف الأزهر الشريف؛ حيث إن العمل يرصد تاريخ المؤسسة على مدار 1050 عاماً تقريباً؛ إذ إنه فيلم روائي طويل وليس تسجيلياً، ويرصد أحداثاً حقيقية من منظور درامي.

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