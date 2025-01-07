شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري إثيوبيا وسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعيّن لدى المملكة الدكتور مختار خضر عبده.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل المهندس الخريجي، اليوم، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة أمير أجود عمر ليبي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.