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الخريجي يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري إثيوبيا وسريلانكا

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعيّن لدى المملكة الدكتور مختار خضر عبده.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الثنائية

كما استقبل المهندس الخريجي، اليوم، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة أمير أجود عمر ليبي.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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