شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. معالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

مخاطر مياه الأمطار

الدمام - شريف احمد - عملت أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت أمس على مكة المكرمة.وذلك ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية , لضمان سلامة السكان وانسيابية الحركة في الطرق العامة.وجرى شفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.وتبث أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسبًا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار والمعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.وتضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.