شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

طقس الرياض

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أمطار خفيفة

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طقس المنطقة الشرقية

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أمطار متوسطة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.مكة المكرمة: الطائف وأضم وميسان.المدينة المنورة: العلا.تبوك: تيماء وتبوك.الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف.الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاءوتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بمي تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاءوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةنبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، تبدأ الليلة الاثنين/الثلاثاء، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاءوتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاءوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية