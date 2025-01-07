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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. "السعودي للتنمية" يشارك في افتتاح مشروع جسر البسيتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في نائب الرئيس التنفيذي، فيصل بن محمد القحطاني، اليوم، في افتتاح مشروع شارع البحرين الشمالي (جسر البسيتين)، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
يموّل الصندوق السعودي للتنمية، المشروع بقيمة 250 مليون دولار عبر منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق.
كما يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية في سبيل إنجاز المشروع الحيوي الذي يُعد ضمن الشبكات الرئيسة في النقل والمواصلات.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ تعاونه الإنمائي في مملكة البحرين الشقيقة منذ حوالي 48 عامًا، وفي ضوء تلك العلاقات التنموية الوثيقة، قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية في البحرين، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح المقدمة من المملكة العربية السعودية، للإسهام في نمو الفرص الحيوية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة في البحرين.
يموّل الصندوق السعودي للتنمية، المشروع بقيمة 250 مليون دولار عبر منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق.
مشروع جسر البسيتينويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق، إضافة إلى أنه يسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين.
كما يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية في سبيل إنجاز المشروع الحيوي الذي يُعد ضمن الشبكات الرئيسة في النقل والمواصلات.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ تعاونه الإنمائي في مملكة البحرين الشقيقة منذ حوالي 48 عامًا، وفي ضوء تلك العلاقات التنموية الوثيقة، قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية في البحرين، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح المقدمة من المملكة العربية السعودية، للإسهام في نمو الفرص الحيوية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة في البحرين.