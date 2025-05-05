السعودية | أكاديمية الإعلام السعودية تعلن مسار “قادة الإعلام” ضمن مساراتها التدريبية المبتكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية المسار التدريبي “قادة الإعلام” بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية، وذلك لدعم قادة الإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة وتمكينهم, وينطلق المسار في منتصف أغسطس (2025)، ويستهدف تخريج (6) دفعات حتى عام (2030).

وأكدّ معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن مسار “قادة الإعلام” يأتي اتساقًا مع توجهات الوزارة في دعم قادة الإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وتعزيز حضورهم المهني محليًّا ودوليًّا، من خلال برامج متقدمة تستجيب لطموحات المرحلة، وتسهم في صناعة تأثير فعّال.

ويُعد مسار “قادة الإعلام” برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا ومبتكرًا، يُخاطب قادة الإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال رحلة مهنية تهدف إلى تعزيز حضورهم المؤثر، ومضاعفة أثرهم في المشهد الوطني، بما يواكب الفعاليات الكبرى التي تشهدها المملكة، ويُعزّز دورهم في توظيف خبراتهم الإعلامية لدعم جهود التنمية.

ويتضمن المسار أربع محطات رئيسة، تبدأ بمعسكر إدارة الفعاليات في دولة سويسرا، ثمّ دورة متخصصة في الإعلانات الرقمية بالرياض، يعقبها المعسكر الإعلامي الدولي في سنغافورة، ويُختتم المسار بدورة متقدمة في إستراتيجيات الاتصال القيادي بالرياض.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط