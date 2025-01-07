شكرا لقرائتكم خبر عن تنديد فلسطيني بالتصريحات التحريضية الإسرائيلية لتدمير الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التحريضية التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتنكيل بالفلسطينيين، وتدمير مناطق سكنية في الضفة، في قطاع غزة.

كما أدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانفلاتهم المستمر من أي قانون بحماية من قوات الاحتلال ووزراء متطرفين. الشعب الفلسطيني وعدّت الوزارة ذلك تصعيدًا متعمدًا للصراع والعنف، مؤكدة أن الحلول السياسية هي الطريق الوحيد لاستعادة الهدوء وتحقيق السلام.

وطالبت بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير، واتخاذ خطوات عملية باتجاه تطبيق حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني.