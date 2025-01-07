تكنولوجيا: Lenovo تكشف عن نموذج Legion Go 2 في#CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Lenovo بالتسويق المبكر للجيل التالي من جهاز الألعاب المحمول اللوحي الرائد Legion Go، وذلك بالكشف عن نموذج أولي لجهاز Legion Go 2 في معرض CES 2025. يتميز هذا النموذج بتصميم أكثر دقة وتحسينات في المواصفات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النموذج الأولي الغرض منه هو عرض التصميم المستقبلي للجهاز من الجيل الثاني،. ومع ذلك، يبدو أن Legion Go 2 يشترك في العديد من الميزات مع سابقه Legion Go، بما في ذلك وحدات تحكم قابلة للفصل، وشاشة كبيرة بحجم 8.8 بوصة، ولوحة لمس صغيرة على الجانب الأيمن، وحامل مدمج، وحتى مفتاح تبديل في الأسفل يسمح بتحويل وحدة التحكم اليمنى إلى وضع FPS/الماوس العمودي. هذا يُظهر أن الإصدار الجديد لن يبتعد كثيرًا عن التصميم العام للنموذج الأول.

يبدو أن تركيز Lenovo ينصب على إجراء تعديلات طفيفة على بيئة العمل، مثل مقابض أكثر استدارة وجوانب مُدببة، بالإضافة إلى لوحة D دائرية جديدة بدلًا من اللوحة المُتقاطعة في النموذج السابق.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت Lenovo عن بعض المواصفات الأولية (التي لا تزال قيد التطوير)، والتي تشمل شريحة Ryzen Z2 Extreme جديدة من AMD، ودعم ذاكرة وصول عشوائي DDR5 تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين SSD تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية أكبر بكثير بسعة 74 واط/ساعة (مقارنة بـ 49.2 واط/ساعة في النموذج السابق). من المتوقع أن يُقدم ذلك تحسينًا ملحوظًا في الأداء العام، بينما من المتوقع أن تتميز شاشة OLED بحجم 8.8 بوصة بمواصفات مشابهة، بما في ذلك سطوع 500 شمعة ومعدل تحديث 144 هرتز.

هناك تغييران مهمان في الشاشة: الأول هو انخفاض طفيف في الدقة إلى 1920 × 1200 (مقارنة بـ 2560 × 1600)، وهو ما قد يبدو للبعض كتراجع. ولكن على شاشة بهذا الحجم، وخاصةً مع وحدة معالجة مركزية مُخصصة للأجهزة المحمولة، من المفترض أن تُحسن الدقة الجديدة الأداء العام للجهاز. التغيير المهم الثاني هو إضافة تقنية VRR (معدل التحديث المتغير)، مما يُمكن الشاشة من التكيف بسهولة أكبر مع معدل الإطارات في أي لعبة يتم تشغيلها.

أخيرًا، كما في السابق، سيعتمد Legion Go 2 على نظام Windows 11، وهو أمر يرى الكاتب أنه يجب على Lenovo إعادة النظر فيه. فبعد الاستقبال الإيجابي لجهاز Legion Go S الذي يعمل بنظام SteamOS، يعتقد الكاتب أنه سيكون من الحكمة توفير دعم لمنصة Valve إلى جانب نموذج Windows القياسي.

لم تُعلن Lenovo عن الأسعار الرسمية لجهاز Legion Go 2 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يكون سعره مُقاربًا لسعر النموذج الأصلي عند الإطلاق (حوالي 800 دولار). أما بالنسبة لتاريخ الإصدار، فلا يوجد شيء مُحدد حتى الآن، على الرغم من أن الشركة ذكرت أنها تُخطط “لتقديم هذا الابتكار المُثير للاعبين في جميع أنحاء العالم في عام 2025

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