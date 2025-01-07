شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة في شبوة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية مقتل جنيين اثنين وإصابة 3 آخرين خلال مداهمة حملة أمنية مشتركة منزل مشتبه بتعاونه مع مليشيا الحوثي في محافظة شبوة.

وقال مصدر محلي إن حملة أمنية داهمت منزل أحد المشتبهين بالتعاون مع مليشيا الحوثي في مديرية دهر شرقي محافظة شبوة.

وأكد المصدر أن اشتباكات اندلعت بين المشتبه به والحملة الأمنية المشتركة بين أفراد أمن دهر والطلح، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين؛ بينهم مدير أمن الطلح النقيب عادل بلقفاع.

وأشار المصدر إلى أن الحملة تواصل ملاحقة المشتبه به، بعد تمكنه من الفرار من موقع الحادث