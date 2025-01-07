استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق

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محمد بن مسعود - الدمام - استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء، بعد توقفٍ دامَ شهرًا.

وقال المسؤول في مطار دمشق الدولي سعد خير بيك: إن "رحلتين من مطار دمشق الدولي تنطلقان باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة؛ في حين من المقرر أن تصل أول طائرة إلى سوريا عند منتصف النهار بتوقيت العاصمة دمشق، قادمة من دولة قطر".

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