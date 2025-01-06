شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل عامل أجنبي بعد معرفته قيمة مهور الفتيات في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انصدم أحد العمالة الأجانب من مبالغ مهور الفتيات في المملكة بعدما أخبره أحد المواطنين عنها ليرى ردة فعله .

واستعرض مواطن مقطع فيديو يكشف من خلاله عن ردة فعل عامل بعدما أخبر عن قيمة مهور الفتيات للزواج .

وجاء المواطن وهو يقول للعامل الأجنبي عن مهور الفتيات ضاربًا أحد الأمثلة لينصدم الأخير وتتغير معالم وجهه.

وأثار المقطع موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” الموضع سهل جدًا اللي يشوف إن الزواج غالي لا يتزوج ، واللي تحس إنه ما عاد فيه رجال لا تتزوجي و سلامتكم.”