شكرا لمتابعة خبر عن لحظة استمتاع عفوية لرجل في أحد شوارع جدة تحت الأمطار الغزيرة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة جدة هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء والمناطق، مما تسبب في تشكل سيول وتجمعات مائية في عدد من الشوارع والميادين.

وظهر رجل في أحد الفيديوهات المتداولة وهو مستلقٍ على الأرض، مستمتعاً بهذه الأجواء الشتوية الرائعة والسيول التي أضفت على شوارع المدينة جمالًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.