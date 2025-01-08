شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: جولة مطرية جديدة على عدة مناطق بالمملكة يوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة تستعد لجولة مطرية جديدة، على عدة مناطق بها، ستبدأ من بعد غد، الجمعة.

وأشار المركز أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن تلك الحالة ستشمل مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.