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المسند: الأربعاء آخر يوم للحالة المطرية في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، على أن الحالة المطرية التي تؤثر على أجزاء من شرقي المملكة تتزحزح باتجاه الشرق .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “الحالة المطرية ومكوناتها تتزحزح شرقاً كما هو نظامها الذي قدره الله تعالى في منطقتنا وتؤثر حالياً على أجزاء من شرقي المملكة” .

وأردف : “الأربعاء قد يكون آخر يوم في الحالة في محيط الساحل الشرقي للسعودية والكويت والبحرين، والخميس متوقع أن تلملم الحالة مكوناتها الطبيعية للرحيل إلى حوض الخليج العربي” .

واختتم تغريدته، قائلاً: “يلي ذلك حالة مطرية جديدة وليست ببعيدة التفاصيل لاحقاً هذا والله أعلم” .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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