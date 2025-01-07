شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الأربعاء آخر يوم للحالة المطرية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، على أن الحالة المطرية التي تؤثر على أجزاء من شرقي المملكة تتزحزح باتجاه الشرق .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “الحالة المطرية ومكوناتها تتزحزح شرقاً كما هو نظامها الذي قدره الله تعالى في منطقتنا وتؤثر حالياً على أجزاء من شرقي المملكة” .

وأردف : “الأربعاء قد يكون آخر يوم في الحالة في محيط الساحل الشرقي للسعودية والكويت والبحرين، والخميس متوقع أن تلملم الحالة مكوناتها الطبيعية للرحيل إلى حوض الخليج العربي” .

واختتم تغريدته، قائلاً: “يلي ذلك حالة مطرية جديدة وليست ببعيدة التفاصيل لاحقاً هذا والله أعلم” .