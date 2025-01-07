شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الصين تعرب عن تعازيها لضحايا زلزال شيتسانغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سفارة المملكة في الصين عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والحكومة والشعب الصيني، إثر وفاة وإصابة عدد من الأشخاص جراء الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ.

وأكدت السفارة، في بيان لها، تضامن المملكة مع الصين في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومقدمة خالص تعازيها لذوي الضحايا.

يذكر أن زلزالًا قويًا ضرب منطقة التبت، وهي واحدة من أعلى الهضاب في العالم. وصفته السلطات بأنه الأعنف في المنطقة منذ خمس سنوات، حيث بلغت شدته 6 درجات أو أكثر. ويعد الأقوى منذ زلزال ماينلينج عام 2017 الذي سجل قوة 6.9 درجات.