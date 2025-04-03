أعراض ومخاطر مرض تسبب في وفاة فال كيلمر بطل فيلم باتمان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس، الأربعاء عن رحيل نجم هوليود فال كيلمر، بطل فيلم باتمان، عن عمر 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تطور الأمر معه حتى وفاته المنية.

تعرف على المرض المتسبب في وفاة نجم هوليود فال كيلمر بطل فيلم باتمان

وعلى الرغم من صراع نجم هوليود فال كيلمر مع السرطان لسنوات طويلة، إلا إن إصابته بالتهاب رئوي في الفترة الماضية كان هو المتسبب في رحيله، خاصة بعدما أجرى عملية جراحية لفتح القصبة الهوائية عام 2014، بعد إصابته بالسرطان بها، مما أفقده القدرة على الكلام في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكرت ابته في تصريحات صحفية لـ«نيويورك تايمز».

ما هو الالتهاب الرئوي؟

ووفقًا لـ الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، فالالتهاب الرئوي ، يعني الإصابة بعدوى في الرئة تؤدي للالتهاب وتراكم السوائل، عن طريق البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ما يعيق التنفس بشكل كبير، وقد يؤثر الالتهاب الرئوي على كلتا الرئتين، حيث يسمى حينها الالتهاب الرئوي الثنائي أو المزدوج، أو على رئة واحدة فقط.

وأشار مجدي الحداد لـ«الوطن»، إلى أن الالتهاب الرئوي عادًة ما تحدث نتيجة للعدوى البكتيرية، أو العدوات الفيروسية مثل متلازمة ما بعد كورونا والإنفلونزا.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

- كبار السن.

- من يعانون من المناعة الضعيفة.

- المتعافون من فيروس كورونا والأمراض التنفسية الحادة.

- من يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

- المصابون ببعض الأمراض مثل السكري، والربو، والفشل الكلوي المزمن، وفشل القلب الاحتقاني.

- الأطفال دون سن السنة.

- الأشخاص الذين يتناولون أدوية للتخفيف من حموضة المعدة.

- الأشخاص الذين يبالغون في شرب المشروبات الكحولية.

أعراض الالتهاب الرئوي

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الشعور بألم في الصدر.

- إرهاق عام.

- فقدان الشهية.

- سعال مصحوب ببلغم.

- مخاط قد يحتوي على دم.

- حمى.

- صعوبات في التنفس.

- قشعريرة.

مخاطر الالتهاب الرئوي

- الانسداد الرئوي المزمن.

- توقف التنفس.