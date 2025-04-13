الامارات | كبد الإوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بـ 10 ملايين دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في بريطانيا إنه تم سجن تجار مخدرات استخدموا كبد الإوز (الفوا جرا) وصدور البط لإخفاء كوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (10.5 ملايين دولار) في شاحنة نقل.

وصدر الحكم بسجن مايكل كيتينج (56 عاماً) وشقيقه ماثيو كيتينج (49 عاماً) وتنفير حسين (46 عاماً) وبيير لابيل (48 عاماً) في محكمة التاج في هوف أمس، بعد أن كشف تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم كانوا وراء محاولة فاشلة لتهريب 97 كيلوغراماً من الكوكايين إلى داخل المملكة المتحدة.

وأوقف عناصر قوة الحدود شاحنتهم في نوفمبر 2019، وعند إزالة حمولة الطعام الباهظ الثمن من السيارة، اكتشف الضباط المخدرات مخبأة تحت أرضية مزيفة، وأظهر تحقيق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن سائق الشاحنة لم يكن متورطاً في الجريمة.