لايف ستايل

الامارات | كبد الإوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بـ 10 ملايين دولار

0 نشر
لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | كبد الإوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بـ 10 ملايين دولار 1/2
  • الامارات | كبد الإوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بـ 10 ملايين دولار 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كبد الإوز وصدور البط لإخفاء كوكايين بـ 10 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في بريطانيا إنه تم سجن تجار مخدرات استخدموا كبد الإوز (الفوا جرا) وصدور البط لإخفاء كوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (10.5 ملايين دولار) في شاحنة نقل.

وصدر الحكم بسجن مايكل كيتينج (56 عاماً) وشقيقه ماثيو كيتينج (49 عاماً) وتنفير حسين (46 عاماً) وبيير لابيل (48 عاماً) في محكمة التاج في هوف أمس، بعد أن كشف تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم كانوا وراء محاولة فاشلة لتهريب 97 كيلوغراماً من الكوكايين إلى داخل المملكة المتحدة.

وأوقف عناصر قوة الحدود شاحنتهم في نوفمبر 2019، وعند إزالة حمولة الطعام الباهظ الثمن من السيارة، اكتشف الضباط المخدرات مخبأة تحت أرضية مزيفة، وأظهر تحقيق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن سائق الشاحنة لم يكن متورطاً في الجريمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements