نارين بيوتي تخطف الأنظار في حفل زفافها بمكياج وتسريحة شعر ناعمة وجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 01:19 صباحاً - وسط أجواء رومانسية وحالمة، احتفلت صانعة المحتوى والمدونة نارين عمارة، المعروفة باسم "نارين بيوتي"، بحفل زفافها على رجل الأعمال رامي سامو، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما، حيث أُقيم الحفل في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حضر الحفل حشد من الأهل والأصدقاء، وأبرز مدونات الموضة في عالم الموضة والجمال، اللواتي توافدن على السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات وصيحات المكياج وتسريحات الشعر العصرية والراقية. وقد لفتت المدونات الأنظار بجاذبية اختياراتهن الجمالية، التي غلب عليها المكياج الناعم بلمسات مشرقة، وتسريحة الكعكة.

نرصد لكِ من "الخليج 365" مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل زفاف نارين بيوتي.

مكياج وتسريحة شعر العروس نارين بيوتي.. الفخامة في النعومة والبساطة

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

تألقت العروس نارين بيوتي في يوم زفافها بفستان أبيض دانتيل مكشوف الكتفين، من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، وبدت ناعمة بمكياجها وتسريحة شعرها، حيث اعتمدت مكياج نيود ناعماً وبسيطاً؛ أبرز ملامحها الجمالية الجذابة، بظلال العيون النيود البراق فوق جفن العين العلوي مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، ومكياج البشرة الموحد والمخملي الناعم مع لمسات ساحرة من الهايلايتر المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الغلوسي الوردي الناعم، كذلك تألقت بتسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع خصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، وجاءت الطرحة البيضاء لتغطي شعر العروس.

شيرين بيوتي بمكياج ترابي وتسريحة ذيل الحصان

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

وتألقت شقيقة العروس، شيرين بيوتي، بإطلالة بنية بلون الكراميل لفتت الأنظار بأناقتها، حيث نسقت معها مكياجاً ترابياً؛ ارتكز على ظلال العيون البنية المدموجة مع الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك، والكحل الأسود في قلب العين، والأيلاينر المحدد لرسمة العين، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها المالس الطويل مع خصلة الغرة المنسدلة على جانب الوجه.

تابعوا: لحظة دخول العريس رامي سامو على أنغام الدبكة والزغاريد.. وإطلالة ملكية للعروس نارين بيوتي تحبس الأنفاس

لين ولانا محمد بمكياج ناعم براق مع تسريحة الكعكة العشوائية

https://www.instagram.com/p/DIWtkoGzzuq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIWtkoGzzuq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIWtkoGzzuq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

صانعتا المحتوى لين ولانا محمد لفتتا الأنظار بحضورهما حفل زفاف نارين بيوتي، حيث اعتمدتا إطلالتيْن متشابهتيْن باللون الرمادي الساتان، ونسقتا مع إطلالتيهما مكياجاً ناعماً براقاً ارتكز على ظلال العيون المضيئة فوق الجفن العلوي للعين، مع الأيلاينر المحدد لرسمة العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة المخملي مع البلاشر الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه البنفسجي الداكن المحدد بالكونتور، كذلك اختارتا تسريحة الرفعة العشوائية بالشعر الويفي، وخصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

يسر الخالدي بمكياج زهري ناعم مع تسريحة الكعكة المصقولة

View this post on Instagram A post shared by yusur Al-khalidi (@asoothesizzler)

صانعة المحتوى يسر الخالدي، المعروفة باسم آسو، حضرت زفاف نارين بيوتي، حيث اختارت إطلالة باللون الوردي، نسقت معها مكياج زهري ناعماً، اختارت فيه ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية، خاصة مع البلاشر الزهري المشرق على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الغلوس الزهري، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

نارين بيوتي تستعد لزفافها وتكشف عن مصمم فستان الزفاف

بيسان إسماعيل بمكياج زهري مع تسريحة الكعكة العالية

View this post on Instagram A post shared by Bessan ismail بيسان اسماعيل (@bessan.lsmail)

مدونة الموضة والجمال النجمة بيسان إسماعيل، تألقت على سجادة حفل زفاف نارين بيوتي بفستان باللون الفوشيا، اعتمدت معه مكياجاً زهرياً؛ اختارت فيه ظلال العيون الزهرية البارزة فوق جفن العين المتحرك، مع خط الأيلاينر المحدد لرسمة العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء، مع البلاشر الزهري على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كذلك اختارت تسريحة الكعكة العالية مع الفرق الوسطي للغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

بنين ستارز بمكياج ترابي ناعم مع تسريحة الشعر المالس

View this post on Instagram A post shared by Banen Naem | بنين نعيم (@baneenstars)



المدونة بنين ستارز اختارت اطلالة سوداء مطرزة بأحجار الكريستال الفضي في حفل زفاف نارين بيوتي، ونسقت معها مكياجاً ترابياً ناعماً ارتكز على القليل من ظلال العيون البيج التي غمرت جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، واختارت الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء وانهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المات المحدد بالكونتور، واختارت تسريحة الشعر المالس مع الفرق الجانبي للغرة الويفي المنسدلة على الوجه.

نهى نبيل بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الشعر النصف مرفوع

View this post on Instagram A post shared by Noha Nabil نهى نبيل (@nohastyleicon)

مدونة الموضة والجمال نهى نبيل حضرت حفل زفاف نارين بيوتي بكامل أناقتها، حيث أطلت على السجادة الحمراء بفستان ناعم باللونين الأبيض والاسود نسقت معه مكياج سموكي ناعم ارتكز على ظلال العيون السموكي فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب الى الخارج مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود في قلب العين، كما اختارت مكياج البشرة الموحد والمخملي مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين جنباً الى جنب مع الغلوس الترابي الناعم، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر النصف مرفوع الويفي مع الغرة الوسطية المنسدلة على جانبي الوجه.

للمزيد عن حفل الزفاف تابعي أيضا نارين بيوتي تتألق في حفل زفافها إلى جانب المدعوين.. إليك مزيداً من التفاصيل