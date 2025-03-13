شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. مؤشرات سوق الأسهم اليابانية تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم ارتفاعًا خلال جلسة التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وصعد المؤشر نيكي بنسبة 1.1% ليصل إلى 37235.29 نقطة.فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% ليسجل 2720.16 نقطة.