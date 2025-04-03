إليسا توجه رسالة لافتة باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيه رسالة لافتة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الذي يصادف الثاني من شهر نيسان/ أبريل من كل عام.
وشاركت إليسا متابعيها مقطع فيديو للحملة الوطنية السنوية الرابعة عشرة بعنوان "لبنان بيتوحد حول التوحد"، وأرفقتها بتعليق لافت كتبت فيه: "كل حدا فينا بيشوف الدنيا بطريقته، والأشخاص المصابين بطيف التوحّد عندهن طريقة مميزة بفهم العالم. عالم مليان حب، إحساس، ونظرة خاصة للحياة. خلّونا نتقبّل الاختلاف وندعمن بكل حب".
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