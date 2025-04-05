إلهام شاهين تحيي ذكرى وفاة والدتها بصورة نادرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الممثلة المصري إلهام شاهين، ذكرى وفاة والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة.

وشاركت شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صور نادرة لها مع والدتها الراحلة وارفقتها بتعليق مؤثر أكدت فيه على أهمية وجود الأم في حياة الجميع.

وكتبت إلهام في تعليقها: " النهارده الذكرى السنوية لماما الله يرحمها.. والمصادفة أنه أيضًا كان يوم جمعة زي النهاردة.. ومهما مرت السنين هي عايشة معي في كل لحظة.. في فرحي وحزني.. في تعبي ومرضي.. في كل شيء في حياتي".

وأضافت: "الله يرحمك يا أمي.. لم ولن أنساكي لحظة.. أنتِ دائمًا معي يا أعظم وأحن وأرق أم في الدنيا.. يا رب تكوني في الجنة يا أغلى الغاليين".

وتابعت: "الأم ثم الأم ثم الأم.. ربنا يخلي لكل الناس أمهاتهم.. افرحوا واستمتعوا بوجود أمهاتكم في حياتكم.. لأن محدش عارف بكرة فيه إيه".

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