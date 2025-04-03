جيهان خماس : " لهذا السبب لم أشارك في المسلسلات المعربة "

ميرنا وليد - بيروت - جيهان خماس الممثلة الموهوبة التي استطاعت ان تثبت نفسها، فنال ادائها التمثيلي إعجاب الجمهور، نذكر من أعمالها: " "كل الحب كل الغرام" ،الباشا، الزوجة الأولى، يا دللي يا أنا، حكايتي" وغيرها من الأعمال.



جيهان خماس حضرت مؤخرا سحور قناة أرابيكا، وموقع "الفن" أجرى معها مقابلة تحدثنا فيها عن المناسبة، إطلالتها ، لونها المفضّل، ماذا تابعت في الموسم الرمضاني؟ أعمالها المقبلة، سبب غيابها عن السباق الرمضاني، ما هي الأعمال التي تلقتها ولم تستطع المشاركة فيها؟ وغيرها من المواضيع.

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