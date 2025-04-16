ملف مسكوت عنه في حياة ستان لي.. وإبنته تكسر الصمت

ميرنا وليد - بيروت - خرجت جيه.

سي. لي، ابنة أسطورة القصص المصورة الراحل ستان لي، عن صمتها لتنفي بشكل قاطع الاتهامات التي وُجهت إليها سابقًا بشأن الاعتداء الجسدي على والديها. وقالت في تصريح لموقع Business Insider: "لم ألمس والديّ قط"، ووصفت المزاعم بأنها "كاذبة تمامًا"، وتأتي تصريحاتها ردًا على تقرير نشره موقع Hollywood Reporter عام 2018، أشار إلى حادثة وقعت في عام 2014، يُزعم أنها كانت مشادة جسدية تورطت فيها مع والديها، وأوضحت جيه. سي. لي أنها التزمت الصمت حينها بناءً على نصائح من مقربين، لكنها نادمة على عدم توضيح الحقيقة في وقتها، مضيفة: "هل تعتقدون أنني لم أندم على ذلك حتى اليوم؟ كلها أكاذيب".

يُذكر أن ستان لي، الذي توفي عام 2018 عن عمر 95 عامًا، كان أحد أبرز الشخصيات في عالم القصص المصورة، وعمل كقائد إبداعي لشركة Marvel Comics، وشارك في ابتكار العديد من أشهر أبطالها مثل "Spider-Man" و"Iron Man" و"X-Men". كما اشتهر بظهوره المميز في أفلام مارفل على مدار سنوات طويلة.