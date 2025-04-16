ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري رامي جمال مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن وجّه رسالة مبهمة إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية عبر حسابه ، قال فيها: "كفاية كده، أشوف وشكم بخير"، من دون أن يوضح سبب هذا التعليق، ما فتح باب التكهنات حول وجود خلاف خلف الكواليس، ورغم الجدل، يواصل رامي نشاطه الفني بقوة، حيث طرح مؤخرًا أغنيتي "مش مجرد حب" و"حياتي الحلوة"، كما حصد ألبومه الأخير "خليني أشوفك" نجاحًا واسعًا، ويُعد جمال من أبرز الملحنين في الوطن العربي، إذ تعاون مع كبار النجوم في الساحة الفنية.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من رامي جمال الى جمعية المؤلفين والملحنين .. هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.