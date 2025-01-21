أعمال جمعت ريم مصطفى وأحمد فهمي قبل ظهورهما معاً في حفل joy awards

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - تصدر الفنانان ريم مصطفى وأحمد فهمي محركات البحث على موقع غوغل وترندات السوشيال ميديا بعد ظهورهما سوياً على السجادة الخزامية لحفل joy awards الذي أُقيم يوم السبت الماضي فى العاصمة السعودية الرياض بحضور حشد من النجوم العالميين والمصريين والعرب، حيث التقطت ريم مصطفى وأحمد فهمي صوراً عفوية كشفت عن مدى الصداقة التى تجمعهما.

ريم مصطفى وأحمد فهمي اجتمعا في هذه الأعمال

ريم مصطفى تربطها علاقة صداقة مع أحمد فهمي خلال السنوات الأخيرة، ونتج عن هذه العلاقة تعاونهما في 3 أعمال فنية ما بين الدراما والسينما، حيث كانت البداية بظهور أحمد فهمي كضيف شرف خلال الحلقة الأولى من مسلسل "طير بينا يا قلبي" الذي تم عرضه في سبتمبر من عام 2022 وخاضت به ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، حيث حرص فهمي على دعم ريم في أولى بطولاتها.

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ردت ريم مصطفى دعم أحمد فهمي لها في أولى بطولاتها، بالظهور معه ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى عام 2023، ليعود الثنائي ويقدما سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، حيث لعب الثنائي الدورين الرئيسيين في العمل الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

ريم مصطفى مع "سيد الناس" في رمضان 2025

وفى سياقٍ آخر، تستعد ريم مصطفى لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، والذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد في تعاونها الأول معه، حيث صورت ريم عدداً من مشاهدها على مدار الأسابيع الماضية داخل الديكور الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

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مسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

أما أحمد فهمي فيعكف حالياً على تصوير فيلم "أحمد وأحمد" الذي يجمعه بالفنان أحمدالسقا، لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيفيْ شرف، ويجسّد أحمدالسقا شخصية خال أحمد فهمي، ويقع "السقا" و"فهمي" ومعهما جيهان الشماشرجي في ورطة ويصبحون مطاردين من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة، يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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