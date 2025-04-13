"روح السعودية" راعياً بلاتينياً لمنتدى العمرة والزيارة 2025

كما أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق جناحها بالمعرض المصاحب للمنتدى، تحت شعار "روح مكة والمدينة"، والتي تستهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على الوجهات والمواقع والمعالم المرتبطة بالعمرة والزيارة، إضافة لإبراز الجهود والتطور الملموس في مجال خدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار منظومة متكاملة تعكس التعاون والتكامل بين عدد من الجهات والهيئات الحكومية؛ في توافق وتناغم مع تطلعات الرؤية السعودية 2030.
ويعكس تصميم جناح "روح مكة والمدينة" قيم الضيافة والترحيب، والثراء الروحي والثقافي الذي تقدمه المملكة للزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يضم الجناح منطقة مخصصة لاجتماعات الشركاء، إضافة للأقسام المخصصة لنخبة من شركاء الهيئة السعودية للسياحة الاستراتيجيين، وهم: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومنتجع ريكسوس مرجانة، وشركة المطار العربي (سعودي تريب)، وسعودي سلك رود، ودليل العلا، وشركة المسافر (اكتشف السعودية).
تجدر الإشارة إلى أهمية منتدى العمرة والزيارة كواحدة من أهم المنصات المتخصصة، التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين والمهتمين من مختلف القطاعات ذات الصلة، كما يضم المعرض المصاحب أكثر من 100 جناح من ضمنها المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، فيما يزيد عدد المتحدثين عن 100متحدث محلي ودولي، إضافة إلى 50 ورشة عمل تفاعلية.
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