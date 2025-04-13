وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، مشدّدة على أن المصانع التي لن تُحدث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر. ويمكن للمنشآت الصناعية تحديث بيانات السجل الصناعي من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط.
يذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويُسهم في تكوين قاعدة بيانات قوية تفيد المستثمر ومتخذ القرار، كما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالسعودية إلى 4 مايو 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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