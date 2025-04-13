تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالسعودية إلى 4 مايو 2025

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد فترة أعمال برنامج "المسح الصناعي" الدوري لتحديث بيانات كافة المنشآت الصناعية في المملكة إلى 4 مايو 2025؛ لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية بالمملكة. ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة "صناعي" قبل نهاية الفترة المحددة، مبينة أن تحديث بيانات المصانع يتم بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعدُّ من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، مشدّدة على أن المصانع التي لن تُحدث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر. ويمكن للمنشآت الصناعية تحديث بيانات السجل الصناعي من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط.

يذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويُسهم في تكوين قاعدة بيانات قوية تفيد المستثمر ومتخذ القرار، كما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.