شكرا لمتابعة خبر عن مختصة: الزواج تحول إلى استعراض اجتماعي وتكاليفه تدفع الشباب للعزوف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت الأخصائية النفسية أثير الغامدي إن الارتفاع الكبير في تكاليف الزواج بات سببًا رئيسيًا في عزوف كثير من الشباب والفتيات عن الإقدام على هذه الخطوة، مؤكدة أن فكرة الزواج لم تعد بنفس البساطة التي كانت عليها في السابق.

وأوضحت الغامدي خلال حديثها عبر قناة “روتانا خليجية”، أن المقبل على الزواج اليوم يواجه ضغوطًا نفسية ومادية معقدة، قائلة: “في السابق، كان الشخص إذا قرر الزواج يمضي دون تردد، لكن اليوم أصبح يحسبها من أكثر من زاوية قبل أن يتخذ القرار، سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أو حتى النفسية”.

وأضافت أن مفهوم العلاقة الزوجية شهد تحولًا كبيرًا، حيث طغى الطابع المادي والاستعراضي على القيم الحقيقية للعلاقة، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في ترسيخ هذا المفهوم.

كما أشارت إلى أن المحتوى المنتشر على “إنستغرام” و”تيك توك” يجعل التركيز منصبًا على مظاهر الزفاف من زينة وقاعات وتصوير، أكثر من الزواج نفسه.

وتابعت: “صرنا نعيش حالة حماس للحفلة، وننسى أن الزواج هو حياة طويلة تحتاج إلى استقرار وتفاهم، كثير من الأزواج يبدؤون حياتهم بمشاكل بسبب التكاليف المرهقة التي صاحبت حفل الزفاف، بدل ما تُستثمر هذه المبالغ في تجهيز البيت أو في رحلة ما بعد الزواج”.

وأكدت الغامدي أن الزواج لم يعد بالنسبة للبعض ارتباطًا إنسانيًا بقدر ما أصبح وسيلة لإبراز الذات أمام الآخرين، مشيرة إلى أن كثيرًا من الشباب يسعون لإقامة حفلات زفاف فخمة لإثبات مكانتهم، بينما تشعر بعض الفتيات بالاستياء إذا جاء الحفل بشكل بسيط.